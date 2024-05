Ao contrário de produtos legados como o Zoom, os recursos Meeting Intelligences no aplicativo do MemoriaCall revolucionam a maneira como os usuários interagem com suas reuniões por uma fração do custo. Com MemoriaCall, basta fazer qualquer pergunta sobre sua reunião e, em segundos, você receberá uma resposta precisa. Chega de anotações manuais ou detalhes perdidos no escritório ou em trânsito. MemoriaCall transcreve automaticamente as reuniões dos usuários em áudio, fornece resumos com tecnologia de IA e até atua como assistente inteligente de reuniões. Com recursos de compartilhamento de arquivos, arquivos e pesquisa avançada no aplicativo, todas as informações da reunião dos usuários estão ao seu alcance. Experimente uma integração perfeita e aumente a lucratividade da sua organização adicionando milhares de horas de produtividade por ano aos seus resultados financeiros.

Site: memoriacall.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com MemoriaCall. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.