O M3 Insight coleta e relata seus dados mais críticos em uma única fonte de verdade para que você possa ter as informações necessárias para administrar suas propriedades com eficiência. O Insight extrai dados dos sistemas Accounting Core, Labor Management, PMS, STR e GSS, bem como uma série de outras integrações de dados, tornando os relatórios mais fáceis do que nunca.

Site: ops.m3as.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com M3 Insight. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.