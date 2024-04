O Easy Insight fornece business intelligence SaaS acessível e fácil de usar. Conexões instantâneas com outros produtos SaaS populares, como Basecamp, Zendesk e Salesforce, vêm com painéis pré-construídos para que você comece a trabalhar com resultados imediatos. Um criador de relatórios simples ajuda você a ajustar ou criar rapidamente novos relatórios do zero em uma variedade de visualizações. Quando você estiver pronto para ir além da conexão com um ou dois produtos SaaS, o Easy Insight fornece recursos ETL robustos dentro do próprio produto para ajudá-lo a importar arquivos simples ou dados de banco de dados relacional, transformar e unir os dados com outras fontes de dados e criar tudo desde belos painéis executivos até tabelas detalhadas. Recursos de segurança abrangentes e fáceis de usar facilitam a limitação de quais dados seus usuários podem ver, permitindo que você pegue um único painel e apresente-o de forma diferente para todos na sua organização. Cada representante de vendas verá seus próprios dados e cada gerente de projeto seus próprios projetos, todos operando no mesmo conjunto básico de painéis e reduzindo drasticamente o custo de retrabalho.

