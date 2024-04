Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Luigi's Box no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Luigi's Box é uma solução de busca e descoberta de produtos adequada para qualquer plataforma de e-commerce. A magia do Luigi's Box começa com painéis analíticos detalhados que fornecem todas as informações relevantes sobre o desempenho dos elementos de pesquisa e navegação em seu site. Saiba mais sobre o desempenho da sua plataforma e garanta os melhores resultados graças à pesquisa, ao recomendador e à lista de produtos com tecnologia de IA. Dê aos seus visitantes as ferramentas definitivas para descobrir seus produtos da maneira mais eficiente possível. Luigi's Box é um software que você e seus clientes irão gostar de usar.

Categorias :

Site: luigisbox.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Luigi's Box. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.