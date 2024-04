LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.

Categorias :

Site: loginextsolutions.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com LogiNext. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.