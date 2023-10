Inteligência de localização para qualquer CRM ou planilha. Mais de 80 ferramentas geográficas para seu CRM ou planilha: mapa personalizável com marcadores coloridos e mapas de calor, roteamento otimizado para vários dias com um planejador de visitas regular, gerenciamento de território e descoberta de clientes potenciais, automação sem código com uma poderosa pesquisa de registros por distância. Ou incorpore um mapa com dados em tempo real em seu site ou painel.

Site: app.mapsly.com

