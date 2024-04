Laiye é o pioneiro do Work Execution System, uma estrutura de negócios e tecnologia construída em torno da sinergia entre trabalhadores humanos e digitais. O software da Laiye reúne em uma plataforma as diversas ferramentas que as empresas usam para realizar tarefas digitais, como Processamento Inteligente de Documentos (IDP), IA Conversacional, Mineração de Processos, Automação Inteligente e outras. Além disso, grandes modelos de linguagem e modelos básicos serão aproveitados no processo de design e criação de casos de uso, o que acelerará o desenvolvimento e o tempo de obtenção de valor para os clientes. Construída com base na premissa de um ecossistema aberto, a Laiye ajuda as empresas a otimizar as tecnologias que já possuem. A Laiye é a primeira empresa em seu setor a se comprometer a devolver 100% das taxas de licença caso os resultados comerciais acordados não sejam alcançados.

laiye.com

