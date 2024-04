Software de relações públicas e orientação para obter a exposição necessária para expandir seus negócios. Entre em contato sabendo que um jornalista é uma boa opção para sua história. Nosso software permite que você encontre os jornalistas, publicações, oportunidades de imprensa, podcasts e links quebrados mais relevantes para que você possa apresentar sua proposta com confiança. Nosso programa PR PRO treina você para empregar as melhores estratégias e táticas para que comece a gerar exposição consistente de forma contínua. Pesquisa Nossos mecanismos de pesquisa apresentam os jornalistas, conteúdos e oportunidades de imprensa mais relevantes com um canal de pesquisa dedicado para cada foco. Divulgação Use modelos de argumento de venda pré-preenchidos que geram as mais altas taxas de abertura e resposta. Acompanhe a análise do seu argumento de venda com base nos insights de nossos mais de 5.000 usuários. Orientação Faça com que seu discurso de RP se destaque da concorrência usando iniciadores de conversa e táticas de RP exclusivas, tudo explicado em nossos vídeos de treinamento de RP e orientações na plataforma.

Categorias :

Site: justreachout.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com JustReachOut. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.