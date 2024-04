Chainwire é um serviço de distribuição de notícias para a indústria de criptomoedas e blockchain. Projetado para projetos de criptomoeda, empresas de blockchain, bolsas, empresas de investimento e agências de relações públicas, o Chainwire permite que comunicados de imprensa sejam publicados simultaneamente em meios de comunicação criptográficos hiper-direcionados. Quem somos nós? Chainwire foi desenvolvido por uma equipe de relações públicas experiente com conexões de mídia de longa data, fornecendo a você uma linha direta com seu mercado-alvo. Tendo operado na linha de frente do negócio de notícias criptográficas durante anos, estabelecemos vínculos com todas as principais editoras do ramo. Como trabalhamos? Depois de enviar seu comunicado à imprensa no Chainwire, nossa equipe editorial analisa seu conteúdo e fornece informações. Depois de trabalhar na área de relações públicas de criptografia e blockchain por muitos anos, sabemos como ajudá-lo a tornar suas relações públicas mais poderosas, relevantes e concisas. Então, a mágica acontece, pois seu comunicado de imprensa é distribuído para meios de comunicação criptográficos e blockchain hiper-direcionados, diretamente por meio da integração da Chainwire. Depois que o PR for distribuído, você poderá analisar os resultados quase em tempo real. Por que fio de corrente? A distribuição automatizada economiza seu tempo e esforço, com o serviço da Chainwire colocando suas histórias na primeira página de todos os sites de criptografia de mídia importantes.

