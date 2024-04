Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Anewstip no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Anewstip é uma plataforma de RP completa que ajuda empreendedores, profissionais de RP e profissionais de marketing a procurar contatos de mídia relevantes (jornalistas, editores, blogueiros, influenciadores, etc.), criar listas de mídia, enviar propostas personalizadas ou comunicados de imprensa em massa e monitorar on-line e menções no Twitter. 1) e-mails e números de telefone de 1 milhão de jornalistas, editores, blogueiros e meios de comunicação. 2) pesquisar contatos de mídia relevantes com base em seus tweets. 3) pesquisar contatos relevantes na mídia com base em seus artigos. 4) construir listas de mídia. 5) enviar propostas personalizadas e comunicados de imprensa em massa e rastrear aberturas e cliques. Inscreva-se para um teste gratuito aqui: https://anewstip.com/

Site: anewstip.com

