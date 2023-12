Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Jimdo no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Jimdo é um construtor de sites alemão e uma solução de hospedagem completa, projetada para permitir que os usuários criem seus próprios sites sem qualquer experiência em web design. A empresa é uma empresa privada com sede em Hamburgo, Alemanha, e escritórios em Munique e Tóquio. Jimdo tem dois produtos; Creator e Dolphin, ambos oferecendo planos gratuitos e pagos. Jimdo Dolphin é um construtor de sites com tecnologia de IA projetado para usuários com conhecimentos básicos de informática e automatiza a maior parte do processo de construção de sites. Utiliza inteligência artificial para conhecer o usuário, seu negócio e seus objetivos, para depois construir um site já totalmente personalizado para atender às suas necessidades. Jimdo Creator é um construtor de sites e serviço de hospedagem no estilo arrastar e soltar, adequado para usuários com algumas habilidades de codificação.

Site: jimdo.com

