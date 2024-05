Interactio é a plataforma líder de soluções remotas que tem sido usada para interpretar e transmitir mais de 42.000 eventos desde seu lançamento em 2014. Hoje, ela combina uma configuração intuitiva e de fácil operação com uma função avançada de RSI (Interpretação Simultânea Remota) e Sistema de Participante Remoto. Com um número ilimitado de idiomas e até 2.000 participantes em uma sala virtual, o Interactio oferece uma solução segura e de alta qualidade para mais de 2.000 reuniões remotas e híbridas todos os meses. Ao usar a tecnologia de rede de mídia Dante, o Interactio integra-se à infraestrutura local de equipamentos de conferência/interpretação, conectando a plataforma multilíngue remota com o hardware no local. Em 2020, a solução Interactio tornou-se a escolha número 1 das instituições europeias, servindo como ponte de comunicação para a conferência internacional de doadores “Coronavirus Global Response” de 4 de maio de 2020. Diariamente, o Interactio funciona como uma plataforma multilíngue de participação para representantes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, das Nações Unidas, do Departamento de Estado dos EUA e de outras entidades governamentais, ajudando a democracia a crescer. Nos últimos 5 anos, a Interactio também se tornou parceira global oficial do TEDx e prestou serviços de interpretação simultânea em conferências realizadas pela Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy e outros. O Interactio continua sendo a solução RSI mais bem avaliada do setor, com uma pontuação Trustpilot de 4,8 e um recorde de 976.000 participantes apoiados simultaneamente.

Site: interactio.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Interactio. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.