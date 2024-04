Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Ideta no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Ideta oferece uma plataforma sem código que permite às empresas criar facilmente assistentes de conversação em vários canais de comunicação, como páginas da web, mídias sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e muito mais via API. A solução torna a criação de chatbots e o uso de IA acessível a todos. SERVIÇOS DA IDEATA * Uma plataforma de construção de chatbot sem código * Uma ferramenta de gerenciamento de comunidade * Uma equipe ao seu serviço para criar seus assistentes de conversação * Um curso de treinamento de 5 dias sobre temas de conversação e a criação do seu primeiro bot VALOR ACRESCENTADO DA IDEATA A plataforma da Ideta é a única colaborativa, multi-PNL, escalável, em SaaS (ou onpremise) que permite criar chatbots personalizados, conectados, multicanais e acessíveis. REFERÊNCIAS DA IDEATA * Grandes contas como ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, grupo Brandt… * PMEs que precisam adaptar e automatizar seus serviços de forma conversacional De acordo com a Salesforce e a Gartner, 77% dos consumidores pensam que os chatbots transformarão as suas expectativas em relação às empresas nos próximos 5 anos e 50% das empresas gastarão mais em chatbots do que no desenvolvimento de aplicações móveis em 2021.

