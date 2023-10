RecurAI capacita empresas e indivíduos a criar e implantar chatbots avançados sem esforço, unindo várias tecnologias de IA, como PaLM e GPT, em uma plataforma unificada. Com configuração de baixo código e SDKs robustos, o RecurAI equipa os desenvolvedores com as ferramentas para criar experiências de conversação personalizadas que envolvem e encantam os usuários, gerando sucesso para marcas e projetos.

Site: recurai.com

