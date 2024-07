Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Hints no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Hints AI Assistant é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar as empresas a economizar tempo e aumentar a eficiência, automatizando tarefas rotineiras. Ele funciona permitindo que os usuários se comuniquem com o Hintsbot como fariam com um colega humano, permitindo-lhes adicionar tarefas, atualizar status e criar tickets rapidamente. Ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, incluindo CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, e pode ser usado para capturar dados rapidamente, adicionar contatos, atualizar documentos da empresa e enviar notas de reuniões. É fácil começar, com uma variedade de planos de preços e uma comunidade de usuários para fornecer suporte. O Hints AI Assistant oferece uma maneira simples e eficiente de ajudar as empresas a se manterem organizadas e economizar tempo.

Site: hints.so

