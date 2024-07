Grit é uma ferramenta de IA que automatiza o processo de correção de dívidas técnicas no código. Ele consegue isso combinando análise estática com técnicas de aprendizado de máquina para gerar solicitações pull que limpam o código e o migram para as estruturas mais recentes. A ferramenta oferece aos usuários a opção de escrever suas próprias migrações ou usar as migrações padrão disponíveis. Ao colocar migrações de código e atualizações de dependências no piloto automático, o Grit ajuda a economizar tempo e melhorar a velocidade do desenvolvedor. Ele permite que equipes de software de alta velocidade avancem mais rapidamente, automatizando tarefas de manutenção, permitindo-lhes concluir migrações até 10 vezes mais rápido do que esforços manuais. O Grit pode ser acessado de várias plataformas, incluindo GitHub, VS Code e linha de comando, garantindo integração perfeita aos fluxos de trabalho existentes. A ferramenta conta com a confiança dos clientes beta e gerou com sucesso dezenas de milhares de alterações. A tecnologia subjacente do Grit é baseada em aprendizado de máquina e análise estática. A ferramenta utiliza correspondência de padrões para identificar áreas de código que requerem migração ou limpeza. Por exemplo, ele pode converter JavaScript em TypeScript, converter componentes de classe em componentes funcionais e converter JavaScript em funções de seta. Grit também oferece suporte a migrações de AngularJS para Angular. No geral, o Grit é uma ferramenta poderosa que agiliza o processo de correção de dívidas técnicas e atualização de código, aproveitando os recursos de aprendizado de máquina e análise estática.

Site: about.grit.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Grit. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.