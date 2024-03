Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Glow no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Glow é a melhor tecnologia de pesquisa que torna mais fácil e rápida a coleta de insights humanos acionáveis. A Glow apoia as marcas na condução de U&A de categoria, análise de público, saúde da marca, testes de conceito, testes no mercado, avaliação de ROI, diagnósticos ESG/sustentabilidade e muito mais. A plataforma Glow é rápida de aprender e fácil de usar e recursos como visualização de dados em tempo real, tradução instantânea de idiomas e análise com um clique garantem que você possa agir rapidamente com base em seus insights. Descubra como marcas progressistas, incluindo Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis e R/GA, estão usando o Glow para reduzir riscos, eliminar suposições e ajudar seus negócios a crescer

