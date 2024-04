Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) foi fundada em 2008 pelo Dr. Tom Smith com a visão de aplicar métodos de aprendizado de máquina à interpretação sísmica para reduzir o risco de exploração de petróleo e gás e o custo de desenvolvimento de campo. Pouco depois de lançar a empresa, o Dr. Smith reuniu alguns dos melhores talentos do setor para desenvolver a próxima geração de software de interpretação sísmica. A missão do grupo era aplicar o aprendizado de máquina ao problema de interpretação sísmica e entregar a nova capacidade em um produto de software comercial pronto para uso que pudesse ser usado por qualquer geocientista. A nova bancada de IA, denominada Paradise, apresentaria uma interface intuitiva e elegante que orientaria os geocientistas na aplicação do aprendizado de máquina a muitos tipos diferentes de investigações geológicas. Ao longo de três anos de desenvolvimento, incluindo um ano de testes de campo, o Paradise foi lançado como um produto comercial na Convenção Anual da Sociedade de Geofísicos de Exploração (SEG) em 2013 e desde então tem visto uma adoção constante em todo o mundo, inclusive por empresas petrolíferas nacionais (NOCs) e companhias petrolíferas internacionais. A Geophysical Insights continua a desenvolver capacidades no ambiente de trabalho Paradise AI, que está provando revelar insights mais profundos sobre a resposta sísmica por meio de aprendizado de máquina e tecnologias de aprendizado profundo. Construído para grandes conjuntos de dados, o Paradise é uma solução de “Big Data” que pode ser facilmente dimensionada de uma única estação de trabalho para uma empresa. Usando combinações de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados e não supervisionados habilitados pela computação GPU, os intérpretes sísmicos podem extrair mais informações dos dados sísmicos e de poços no Paradise do que seria possível com as ferramentas de interpretação tradicionais.

