Fidelity Investments Inc., comumente referida como Fidelity, anteriormente como Fidelity Management & Research ou FMR, é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros com sede em Boston, Massachusetts. A empresa foi fundada em 1946 e é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com US$ 3,3 trilhões em ativos sob gestão em junho de 2020 e um valor total combinado de ativos de clientes de US$ 8,3 trilhões. A Fidelity Investments opera uma corretora, administra uma grande família de fundos mútuos, fornece distribuição de fundos e consultoria de investimento, serviços de aposentadoria, fundos de índice, gestão de patrimônio, criptomoeda, execução e liquidação de títulos e seguro de vida.

Site: fidelity.com

