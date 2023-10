Junte-se a milhões de usuários que usam o Groww como seu aplicativo preferido de investimento direto em fundos mútuos e ações. Verifique os preços das ações ao vivo, abra sua conta Demat gratuita e comece a negociar no mercado de ações agora. Com o Groww, investir em fundos mútuos e ações é fácil, rápido e seguro. Desfrute de uma integração 100% sem papel, sem complicações e invista nos populares fundos mútuos e ações em poucos minutos, no conforto da sua casa. Invista em qualquer fundo mútuo direto via SIP ou montante fixo sem comissão gratuitamente. Se você já é um investidor, mude seus planos de investimento regulares para planos de fundos mútuos diretos e obtenha retornos extras. Groww é o aplicativo simples de negociação de ações e Demat que permite que você abra uma conta Demat gratuita e negocie ações listadas na BSE e NSE no mercado de ações com uma corretagem baixa em pedidos.

Site: groww.in

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Groww. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.