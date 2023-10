SSI Web Trading

A Saigon Securities Incorporation é uma fornecedora de serviços de investimento financeiro com sede no Vietnã. A Empresa está envolvida em serviços de valores mobiliários que incluem negociação de valores mobiliários, corretagem de valores mobiliários, serviço de subscrição, custódia de valores mobiliários, bem como análise de mercado e do setor de negócios. Também oferece serviços de gestão de ativos, incluindo serviço de gestão de portfólio, serviço de gestão de fundos onshore e offshore e serviço de consultoria de investimentos. Além disso, a Companhia oferece serviços de banco de investimento, como assessoria em finanças corporativas e assessoria em captação de recursos no mercado de capitais nacional e estrangeiro. Outras atividades são serviços de tesouraria que incluem atividades de negociação de investimento de capital, corretagem de títulos, subscrição e outros serviços de investimento de capital.

Site: ssi.com.vn

