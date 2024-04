Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fastory.io no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Fastory é uma empresa de tecnologia de marketing de ponta, fornecendo o pacote líder de marketing mobile-first. A solução pronta para uso permite que as empresas elevem o nível de suas campanhas de marketing, dando-lhes o poder de cativar, envolver e converter pessoas importantes para seus negócios, de forma criativa. Criar experiências significativas que priorizam dispositivos móveis nunca foi tão fácil, aprimorado por títulos de vídeo verticais, jogos envolventes e chatbots de geração de leads que convertem até duas vezes mais em comparação com páginas de destino e promoções tradicionais. Fastory.io disponibiliza aos profissionais de marketing uma plataforma chave que permite realizar facilmente diversos jogos promocionais que se integram às mídias sociais para obter valor com eles. Buscando performance desde o seu início, a solução oferece ferramentas poderosas de coleta e análise de dados que aumentam a inteligência de marketing do negócio e ao mesmo tempo atendem aos seus objetivos de visibilidade, comprometimento e fidelização.

Site: fastory.io

