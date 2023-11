É difícil coordenar preços e atividades promocionais em uma rede de lojas. Last Yard automatiza a complexidade para que você possa converter mais clientes. Last Yard é a plataforma líder de promoções de prateleira para converter clientes no ponto de compra. Aumente o envolvimento e a receita do cliente por meio de atividades promocionais coordenadas em tempo real em uma rede de lojas.

Site: lastyard.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Last Yard. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.