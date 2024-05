Evercast é a primeira plataforma de colaboração em tempo real construída para criativos por criativos. Ele combina videoconferência, transmissão ao vivo em HD e áudio de espectro total em uma única plataforma baseada na web. Como o Evercast requer apenas um computador e software para transmitir, ele é facilmente adotado em todos os estágios de produção, entre equipes grandes e pequenas. Não importa onde estejam no mundo, os usuários podem transmitir com segurança qualquer fluxo de trabalho criativo (câmeras ao vivo no set, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools, etc.) com latência ultrabaixa e qualidade intransigente. Com recursos feitos especificamente para facilitar a colaboração criativa, o Evercast oferece uma experiência digital que reflete a facilidade e a produtividade de uma equipe unida. Até o momento, o Evercast tem sido usado em centenas de produções de todos os principais estúdios de cinema/televisão e fornecedores de OTT – bem como por empresas de jogos e agências de publicidade líderes do setor.

