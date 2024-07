Dasha.AI é uma plataforma avançada para o desenvolvimento de agentes de IA conversacionais ultra-realistas para uso em uma variedade de aplicações. O objetivo é fornecer às empresas a capacidade de construir agentes de IA baseados em voz e texto, capazes de executar tarefas do mundo real. Eles podem ser integrados a aplicativos para aumentar diferentes processos, como vendas, interações com clientes e automação. Além disso, Dasha.AI endossa uma experiência de conversação ultranatural que replica efetivamente a interação humana, composta por recursos como tempos de resposta de latência ultrabaixa, síntese de voz ultrarrealista e técnicas proprietárias de prompts que contribuem para um diálogo realista. A plataforma apresenta DashaScript, uma linguagem de programação de agente proprietária para personalização e flexibilidade incomparáveis, capacitando os desenvolvedores a criar agentes de IA que possam lidar com cenários de chamadas complexos e se adaptar dinamicamente com base nos segmentos de clientes. Por último, Dasha.AI fornece uma plataforma whitelabel que permite aos desenvolvedores criar produtos específicos do setor e permite que os usuários construam e gerenciem agentes de IA sem codificação. Isso é particularmente útil porque os clientes podem se concentrar no design de interfaces e experiências de usuário intuitivas, enquanto Dasha.AI cuida do complexo processamento e gerenciamento de back-end.

