Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Cypress no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Cypress é uma ferramenta de teste automatizado de front-end, criada para a web moderna. Ele fornece testes melhores, mais rápidos e mais confiáveis ​​para qualquer coisa executada em um navegador. Construído em uma arquitetura totalmente nova, o Cypress é executado no mesmo loop de execução do aplicativo que está sendo testado - e funciona em qualquer estrutura front-end ou site. O aplicativo Cypress de código aberto lida especialmente bem com estruturas JavaScript modernas. Cypress Cloud é um serviço hospedado que agrega e aplica inteligência poderosa de execuções anteriores de testes de aplicativos Cypress para oferecer suporte a melhores fluxos de trabalho de depuração de falhas de CI, análise de conjunto de testes e recursos inteligentes de orquestração de CI que melhoram a velocidade do desenvolvedor e reduzem os custos de CI.

Site: cypress.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cypress. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.