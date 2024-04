Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Credo.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Credo AI tem a missão de capacitar as empresas para construir, adotar, adquirir e usar IA em escala com responsabilidade. A plataforma de governança de IA de ponta da Credo AI automatiza a supervisão e o gerenciamento de riscos da IA, ao mesmo tempo que permite a conformidade regulatória com padrões globais emergentes, como a Lei de IA da UE, NIST e ISO. Credo AI mantém os humanos no controle da IA ​​para melhores negócios e sociedade.

Site: credo.ai

