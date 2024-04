Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ClipSource no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Media Center da Clipsource é a única plataforma de distribuição de relações públicas projetada especificamente para simplificar o compartilhamento de notícias e conteúdo para a indústria de mídia e entretenimento. A solução completa ajuda você a garantir mais cobertura para seus programas de TV, filmes e livros, facilitando a distribuição de notícias valiosas junto com imagens, vídeos, catálogos de programas e alterações de programação para todos os seus contatos e partes interessadas importantes. Múltiplas opções de compartilhamento Com o Media Center, você obtém as ferramentas para criar e distribuir todo o seu conteúdo da maneira que desejar. Crie e distribua comunicados de imprensa, notícias ou outras mídias avançadas em seu Media Center pessoal, via e-mail, API ou em canais sociais em um fluxo de trabalho coeso. Gerencie todos os seus contatos importantes Facilitamos a organização, o agrupamento e a distribuição de conteúdo seguro para todos os seus contatos e partes interessadas importantes. Gerencie aplicativos de acesso de jornalistas e influenciadores e mantenha-se informado se os endereços de e-mail estão inativos ou não funcionando. Acompanhe seus esforços de relações públicas Você deseja ter certeza de que as pessoas certas estão recebendo seus e-mails e participando de seus esforços. As estatísticas em tempo real permitem que você veja downloads de arquivos, taxas de abertura, estatísticas de compartilhamento social e taxas de engajamento.

Categorias :

Site: clipsource.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ClipSource. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.