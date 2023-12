Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ClientTether no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Conecte-se instantaneamente aos leads gerados por meio de seus esforços de marketing com nossa plataforma de automação de engajamento de vendas e CRM. Envie uma mensagem de texto personalizada, receba uma ligação, envie um e-mail ou até mesmo uma caixa de brownies em 29 segundos, quando receber um lead para maximizar a conversão de leads. Nossos clientes de franquia adoram poder garantir 100% de acompanhamento de leads em suas redes usando nossa plataforma. Converta leads sem esforço por meio de nossa tecnologia automatizada de acompanhamento e agendamento. Agende compromissos, ligações, mensagens de texto e e-mails para seus clientes de acordo com o prazo e frequência desejados. Além disso, certifique-se de que sua equipe esteja acompanhando de forma consistente cada cotação, cada oportunidade perdida e cada lead convertido. Crie relacionamentos de longo prazo e retenha clientes por meio de nosso programa de retenção automatizado. Envolva-se com seus clientes com o mínimo esforço de sua parte. Programe e-mails, mensagens de texto e ligações e envie cartões postais personalizados, cartões de agradecimento, brownies, bolas de golfe ou outras mídias físicas para criar uma estratégia rica de retenção e reengajamento omnicanal. Use nossas ferramentas integradas de gerenciamento de propostas para criar lindas propostas ou orçamentos rápidos. Receba notificações quando eles forem abertos e quando seus clientes usarem nossas ferramentas de assinatura eletrônica para assinar e aprovar seu trabalho. Automatize o gerenciamento de avaliações online para garantir que você otimize sua reputação online usando também nossa ferramenta de gerenciamento de reputação. Nossa plataforma foi projetada para atendimento domiciliar e outras franquias e empresas de serviços. Nossa arquitetura de dados permite que os sistemas de franquia implantem nossa plataforma imediatamente, sem grande personalização para atender às suas necessidades. Proprietários de empresas e franqueadores adoram nosso pipeline visual e nossos painéis dinâmicos. Rastreie e monitore o crescimento em todo o fluxo de leads, atribuição de leads, progressão de vendas, atividade e taxas de fechamento em negócios com vários locais ou unidades

Site: clienttether.com

