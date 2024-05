Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Circula no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Circula é uma plataforma de despesas para quaisquer pagamentos feitos por funcionários: despesas de viagem, cartões de crédito e benefícios de funcionários. Nossa missão é simplificar a administração financeira e da folha de pagamento, garantindo ao mesmo tempo a conformidade por meio de automações inteligentes – para que os funcionários possam fazer seu melhor trabalho. Com o Circula, você ✔️ Economiza até 80% do tempo em contabilidade e se torna um parceiro de negócios produtivo dentro de sua organização ✔️ Reduz os riscos de conformidade e garante processos seguros e à prova de auditoria *Os cartões são emitidos pela Transact Payments Malta Limited de acordo com a licença da Visa Europe Limited . A Transact Payments Malta Limited está devidamente autorizada e regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta como uma Instituição Financeira ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras de 1994. Número de registo C 91879.

Site: circula.com

