CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker, permite rastrear seu veículo com custo zero de instalação. CarCoPoLo é um aplicativo móvel simples e inteligente, utiliza unidade GPS fixa para rastrear seu veículo. Agora, você visualiza seus veículos ao vivo em um único mapa, rastreia a localização atual, velocidade e distância do veículo a qualquer hora, em qualquer lugar, com notificações instantâneas usando recursos GEOFENCE personalizáveis. Com o "buzz" você pode avisar ao motorista do seu veículo que está pronto para retirá-lo. Além disso, armazene os documentos do veículo e do motorista em um local ao alcance da sua mão usando o aplicativo móvel CarCoPoLo. Você pode acessar dados importantes do seu veículo na nuvem.

Site: carcopolo.com

