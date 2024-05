Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Cardata no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Cardata é uma plataforma de reembolso de veículos totalmente gerenciada. Nossos serviços e ferramentas de software ajudam as empresas a economizar mais de 30%, fugindo de programas automotivos desatualizados e migrando para alternativas otimizadas e isentas de impostos. Fundada em 1999, fornecemos um conjunto de software de reembolso, programas de conformidade e ferramentas de business intelligence para empresas cujos funcionários utilizam seus veículos pessoais para trabalhar. Os programas incluem reembolso de taxa fixa e variável (FAVR), subsídio de carro isento de impostos (TFCA) e centavos por milha (CPM). Suportado pelo Cardata Mobile App, Cardata Cloud Portal, verificação de seguro e pagamento direto. Como funciona? 1) Design: Trabalhe com um especialista da Cardata para projetar um programa de veículo personalizado e compatível com o IRS que melhor atenda às suas necessidades. 2) Captura: Os motoristas aproveitam o aplicativo Cardata Mobile para rastrear facilmente suas viagens de negócios, enquanto os gerentes utilizam a Cardata Cloud para relatórios robustos. 3) Pagamento: Seus motoristas recebem reembolsos isentos de impostos, diretamente em suas contas bancárias. A Cardata trabalha com empresas Fortune 500 e organizações em crescimento com funcionários que podem usar seus veículos pessoais para uma condução consistente relacionada ao trabalho.

Site: cardata.co

