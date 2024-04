Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de CampaignTrackly no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

PROBLEMA QUE ESTAMOS RESOLVENDO Relatórios de marketing imprecisos estão cavando um buraco de 50 bilhões de dólares nos orçamentos de marketing dos EUA todos os anos. Campaigntrackly ajuda as empresas a preencher essa lacuna, tornando mais fácil do que nunca a padronização de metadados de campanha e links de rastreamento que geram insights precisos e decisões baseadas em dados. O QUE FAZEMOS 36X MAIS RÁPIDO. 10X MAIS FÁCIL. 100% PRECISO. Aplicativo de criação de URL e metadados de campanha simples e totalmente automatizado para profissionais de marketing O QUE NOS DIFERENCIA Em vez de interromper seu fluxo de trabalho e forçá-lo a acessar nosso site, nós vamos até você - seu Excel, navegador, e-mail/plataforma social. Desatado. Fácil. Rápido. PARA PROFISSIONAIS DE MARKETING Economize tempo, minimize o incômodo e elimine o mundano ao criar relatórios precisos com nossos construtores de links UTM simples e flexíveis. Nós nos conectamos com suas plataformas para oferecer uma experiência automatizada e integrada. PARA Equipes de ANÁLISE DIGITAL Obtenha sempre dados de relatórios precisos e consistentes. Não há necessidade de trabalhar horas extras para padronizar ou corrigir dados quebrados/ausentes. Nós nos conectamos diretamente às suas plataformas downstream e fornecemos dados fáceis, rápidos e precisos sempre.

Site: campaigntrackly.com

