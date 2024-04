Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Botsify no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Botsify é uma plataforma para pessoas e empresas criarem seus próprios Chatbots inteligentes sem saber codificar. As próprias pessoas conhecem seus negócios melhor do que ninguém e, como especialistas em casos de negócios, podem automatizar tarefas como perguntas frequentes, suporte ao cliente, preenchimento de formulários e coleta de dados de pessoas. Nosso objetivo é mudar a conversa em negócios, educação e interface humana com qualquer dispositivo tecnológico. Automatizamos conversas/casos de uso para que uma pessoa agora possa ter uma palestra/show no computador/receber instruções da pessoa na tela. Somos disruptivos em nossa missão de ser os melhores e trazemos novidades também em voz!

Categorias :

Site: botsify.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Botsify. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.