Construtor de chatbot de IA cognitiva sem código Juji Studio combina IA Cognitiva e Psicologia Computacional com uma interface gráfica de usuário (GUI) intuitiva para permitir que qualquer pessoa crie, implante e gerencie seus chatbots de IA cognitiva personalizados sem necessidade de código e sem a necessidade de recursos de TI. Obtenha facilmente um tempo de valorização de 100X. Ao contrário de quaisquer outros chatbots de IA, os chatbots de IA cognitivos possuem habilidades humanas avançadas. Com essas habilidades, eles podem ouvir ativamente seus usuários e responder com empatia. Eles também podem ler nas entrelinhas e inferir automaticamente as características únicas de cada usuário a partir de conversas, como os cinco grandes traços de personalidade e habilidades interpessoais, e usar esses insights para personalizar profundamente seus serviços para cada usuário. O Juji Studio tem sido usado para automatizar diversas e complexas tarefas de envolvimento humano, como entrevistas, treinamento/tutoria e apresentação de informações persuasivas, em diferentes domínios, incluindo educação, saúde e gestão de talentos.

