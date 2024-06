Botly é um chatbot de IA projetado especificamente para uso na plataforma OnlyFans. O objetivo é aprimorar a experiência do usuário, fornecendo uma solução de IA de conversação divertida, sedutora e amigável. A ferramenta oferece um teste gratuito de 7 dias e possui uma extensão do Chrome para fácil integração com OnlyFans. Botly lê e analisa conversas anteriores para obter contexto e otimizar suas respostas. Ele oferece diferentes fases de bate-papo, incluindo Small Talk, Sexting e Sales Push, permitindo que os usuários alternem os estilos de conversa sem problemas. A ferramenta simplifica o processo de vendas Pay-Per-View, tornando-se uma experiência de três cliques para os usuários. Com o Botly, os usuários podem personalizar seus chats e enviar mensagens com apenas um clique. A IA lembra conversas anteriores, garantindo consistência e mensagens envolventes. Ele pode lembrar detalhes específicos, como o nome do animal de estimação de um fã, fazendo com que os usuários se sintam lembrados e valorizados. Botly também oferece funcionalidade de trabalho em equipe, permitindo a integração de vários perfis por meio de uma única conta. Este recurso permite alternar rapidamente entre contas de criador sem a necessidade de logins adicionais. Para garantir a segurança, Botly oferece um login de chat dedicado e fornece suporte para membros novos ou existentes da equipe. A ferramenta auxilia os usuários a aumentar seus ganhos, melhorando a qualidade do chat e as interações dos fãs. Botly oferece opções de faturamento mensal e anual, e os usuários podem começar com um teste gratuito de 7 dias. Está integrado ao OnlyFans e fornece um painel de extensão para fácil acesso. A ferramenta também oferece suporte linguístico e um grupo privado de telegramas para suporte adicional e oportunidades de networking.

Site: getbotly.com

