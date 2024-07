Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Botika no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Botika é uma empresa envolvida no desenvolvimento de tecnologias sofisticadas de IA conversacional. É predominantemente conhecido por seu chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer). A tecnologia é uma combinação notável do sistema Botika chatbot, que usa tecnologia baseada em regras e classificação de intenção de PNL e GPT. Essa combinação resulta em um super chatbot que tem potencial de trazer mudanças significativas no atendimento ao cliente. O sistema pode compreender e responder às necessidades do cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionando uma interação aprimorada, personalizada e mais humana. Oferecendo um assistente de IA que pode interagir via texto e voz usando canais de comunicação modernos, o aplicativo da Botika traz IA de conversação avançada para vários setores, incluindo saúde, transporte marítimo e seguros. Além disso, também apresenta uma interface para soluções de chatbot personalizáveis ​​para atender às necessidades empresariais. A tecnologia proprietária é baseada em GPT da OpenAI, sistema dedicado a gerar texto inteligente e humano, transformando assim a interação com a tecnologia.

