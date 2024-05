- BaseLinker é um software de gerenciamento multicanal que agiliza as vendas em todas as plataformas, como Amazon, eBay, Etsy, Reverb e Mirakl, com mais de 1.000 outras integrações. - Aproveitando nosso módulo de automação avançado, as equipes podem processar pedidos até 10 vezes mais rápido, minimizando erros com nosso assistente de embalagem exclusivo e recursos de ação automática, que lidam com tarefas como criação de remessas, e-mails de clientes, geração de faturas e impressão de etiquetas. - Com mais de 23.000 usuários ativos na Europa, EUA e Brasil, oferecemos suporte especializado a vendedores que buscam expansão internacional.

Site: baselinker.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Baselinker. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.