Colabore com confiança. AvePoint fornece a plataforma mais avançada para otimizar operações SaaS e colaboração segura. Mais de 17.000 clientes em todo o mundo confiam nas nossas soluções para modernizar o local de trabalho digital na Microsoft, Google, Salesforce e outros ambientes de colaboração. O programa global de parceiros de canal da AvePoint inclui mais de 3.500 provedores de serviços gerenciados, revendedores de valor agregado e integradores de sistemas, com nossas soluções disponíveis em mais de 100 mercados de nuvem. Fundada em 2001, a AvePoint é cinco vezes Parceira Global do Ano da Microsoft e está sediada em Jersey City, Nova Jersey.

Site: avepoint.com

