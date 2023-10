A escolha do professor há mais de uma década. Satchel One é parceiro do Google for Education, parceiro da Microsoft e conta com a confiança de 1 em cada 3 escolas secundárias do Reino Unido. Nossa premiada plataforma de aprendizagem integra-se perfeitamente ao Google Classroom e ao Microsoft Teams, formando relacionamentos significativos e ajudando as escolas a oferecer a melhor experiência de aprendizagem.

Site: teamsatchel.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Satchel One. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.