Altamira HRM

Altamira Recruiting é um software baseado em nuvem que permite gerenciar todo o processo de busca e seleção de novos funcionários. É fácil de usar e totalmente personalizável para as necessidades das empresas e empresas de recrutamento. As empresas que optarem pelo Altamira Recruiting terão à sua disposição um Site de Carreiras personalizado, integração com todos os principais portais de empregos e redes sociais, um banco de currículos rico em recursos, um poderoso sistema de relatórios e muito mais.

Site: platform.altamirahrm.com

