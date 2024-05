Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Alaan é a maior e mais abrangente plataforma de gerenciamento de cartões e gastos corporativos do Oriente Médio, contando com a confiança de empresas como Al Barari, Rivoli, Arada e muito mais. Alaan permite que você: 1. Automatize o gerenciamento de despesas 2. Acompanhe os gastos da empresa em tempo real 3. Otimize os orçamentos da empresa 4. Mantenha o controle de suas finanças Apoiado pelo Y Combinator e por vários investidores globais, Alaan está lá para ajudar as equipes financeiras a economizar tempo, dinheiro e esforço.

