CRM.io da 500apps é um software de CRM avançado para gerar mais vendas e expandir seus negócios mais rapidamente com o melhor software de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseado em nuvem. Obtenha acesso a 50 aplicativos por US$ 14,99 por usuário Recursos: 1. Gerenciamento de leads: o software de gerenciamento de leads pode adicionar e gerenciar todos os seus leads em um local central. Gerencie facilmente as informações dos clientes e desenvolva relacionamentos com eles usando os melhores recursos de gerenciamento de contatos da categoria. Feche mais negócios com menos trabalho. 2. Software de gerenciamento de contatos: O software de gerenciamento de contatos da CRM.io pode gerenciar as informações dos clientes e fortalecer relacionamentos com os clientes a partir de um local central. 3. Software de gerenciamento de contas: o software de gerenciamento de contas inteligente entende as necessidades de negócios do seu cliente e conquista mais negócios com uma visão estratégica das principais contas em suas atividades de vendas. 4. Gerenciamento de negócios: o software de gerenciamento de negócios pode rastrear, gerenciar e ganhar mais negócios com o negócio em crescimento. 5. Software de automação de vendas: Software de automação de vendas para empresas em crescimento para automatizar facilmente processos de vendas complexos. Automação de vendas inteligente e poderosa, economize tempo, simplifique seu processo de vendas e expanda seus negócios automatizando suas vendas e fluxos de trabalho de negócios em minutos. USPs do CRM.io: software de vendas completo - gerencie leads, contatos, negócios, documentos, assinaturas eletrônicas, software de correspondência e muito mais em um só lugar. Comece com acesso ao banco de dados de 450 milhões de leads. Automações poderosas - Execute fluxos de trabalho predefinidos em mudanças no estágio do pipeline de negócios, novos leads, novos contatos e muito mais. Crie usando um designer visual de arrastar e soltar. Integrações e widgets - Conecte o CRM.io a e-mail, provedores de telefonia, faturamento, software de helpdesk, pacote social e muito mais. Sobre 500apps: 500apps é uma plataforma que fornece um pacote de negócios multifuncional de 50 aplicativos, com o objetivo de ajudar as empresas a desenvolverem-se como as empresas da Fortune 500.

Site: 500apps.com

