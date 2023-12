Każde przypuszczenie musi być słowem. Semantle powie ci, jak semantycznie podobne jest twoje słowo do tajnego słowa. W przeciwieństwie do tej innej gry słownej, tu nie chodzi o pisownię; chodzi o znaczenie. Wartość podobieństwa pochodzi z Word2vec. Największe możliwe podobieństwo to 100 (co oznacza, że ​​słowa są identyczne i wygrałeś). Najniższa w teorii wynosi -100, ale w praktyce oscyluje w okolicach -34. Przez „podobny semantycznie” mam na myśli z grubsza „używany w kontekście podobnych słów w bazie danych zawierających artykuły prasowe”. Tajne słowa mogą być dowolną częścią mowy, ale zawsze będą to pojedyncze słowa. Kuszące jest myślenie tylko o rzeczownikach, ponieważ tak właśnie działają normalne semantyczne gry w zgadywanie słów. Nie daj się złapać w pułapkę! Ponieważ nasz zestaw danych Word2vec zawiera pewne rzeczowniki własne, w przypuszczeniach uwzględniana jest wielkość liter. Ale usunąłem wszystkie słowa oprócz małych liter ze zbioru tajnych słów i jeśli twoje słowo pasuje do tajnego słowa, ale ze względu na wielkość liter, i tak wygrywasz. Jeśli więc chcesz wiedzieć, czy słowo to bardziej przypomina „miły” czy „niezły”, możesz zapytać o jedno i drugie. Wskaźnik „Zbliżamy się” informuje Cię, jak blisko jesteś — jeśli Twoje słowo jest jednym z 1000 normalnych słów najbliższych słowu docelowemu, zostanie podana ranga (1000 to samo słowo docelowe). Jeśli Twoje słowo nie należy do najbliższego 1000, oznacza to, że jesteś „zimny”. (Przez „normalne” słowa mam na myśli słowa pisane wielką literą, które pojawiają się na bardzo dużej liście angielskich słów; istnieje wiele słów pisanych wielką literą, błędnie napisanych lub niejasnych, które mogą być podobne, ale nie znajdą się w rankingu. Te dostają Oznaczone symbolem "????"). Będziesz potrzebował więcej niż sześciu domysłów. Prawdopodobnie będziesz potrzebować dziesiątek domysłów. Codziennie pojawia się nowe słowo, którego dzień zaczyna się o północy UTC lub o 19:00 czasu Twojego.

Strona internetowa: semantle.com

