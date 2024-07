Words Game to zabawna gra logiczna, w której gracze będą musieli wybrać 1 z 3 prawidłowych obrazków odpowiadających danemu słowu. W grze słów gracze będą mogli powtórzyć podstawowe słownictwo, patrząc na słowa i dopasowując je do odpowiednich obrazków. Aby to zrobić, gracze muszą zrozumieć znaczenie podstawowego słownictwa. Następnie kliknij obraz, który ma znaczenie odpowiadające danemu słowu. Z obrazkami i łamigłówkami stworzonymi w tej grze wiąże się wiele słownictwa. Przyjrzyj się uważnie i dopasuj odpowiednie słowo. Gra słów wymaga od graczy posiadania bogatej wiedzy na temat słownictwa, ale w tej grze gracze mogą również ćwiczyć swoją pamięć. W przypadku słów, których nie wiesz, co znaczą, możesz losowo wybrać odpowiedź. Jeśli będziesz miał szczęście i odgadniesz poprawnie, poznasz znaczenie tego słowa. Po zagraniu w tę grę z pewnością będziesz w stanie dłużej zapamiętać słownictwo.

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Words Game. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.