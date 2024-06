Przygotuj się na wystawienie swoich umiejętności na próbę w Connections Puzzle, szalenie wciągającej nowej odsłonie klasycznej gry słownej. Myślisz, że znasz swoje słowa „połączenia”? Twój cel jest prosty - po prostu znajdź wspólny wątek łączący 4 całkowicie losowe słowa. Ale to wcale nie jest tak proste, jak się wydaje. To nie są byle jakie słowa, są złożone, dopracowane i mają znaczenie, które może wysłać cię w niekończące się królicze nory. Wybieraj ostrożnie, ponieważ jeden zły ruch oznacza koniec gry. Dzięki nieskończonej liczbie kombinacji słów łamigłówki są za każdym razem inne. Będziesz musiał wykorzystać każdy zakątek swojego mózgu, analizując subtelne znaczenia i identyfikując niejasne powiązania. Akronimy, synonimy, kategorie - to nie tylko test słownictwa, to prawdziwa bitwa na rozum. Myślisz, że masz na tyle elastyczności umysłowej, aby znaleźć wątki splatające te słowa? Można się tego dowiedzieć tylko w jeden sposób. Zanurz się w Connections Puzzle i już dziś zaplątaj się w sieć słów!

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Connections Puzzle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.