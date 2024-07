Evil Wordle z 30 pustymi polami, wpisz słowa pasujące do 6 słów i 5 liter, odszyfruj informacje za pomocą dostarczonych wskazówek. Rozpocznie się od wprowadzenia przez użytkownika losowego pięcioliterowego słowa. Wtedy wszystkie Twoje domysły na końcu powinny być powiązane z pierwotnie wprowadzonym słowem. Zasadniczo Evil Wordle jest grą Wordle z prostą rozgrywką, ale wymaga od gracza zdolności myślenia. Nie jest to łatwe, gdy gracz musi myśleć o związkach między słowami i znaleźć odpowiedź. Jest to także zabawny i skuteczny sposób zarówno na ćwiczenie myślenia, jak i naukę słownictwa angielskiego. W tej grze liczba domysłów jest nieograniczona. Im więcej słów potrafisz odgadnąć, tym więcej masz słów i tym lepszy jesteś.

Strona internetowa: connectionsgame.io

