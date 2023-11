Tribals.io to wieloosobowa gra o przetrwaniu, w której tworzysz, wydobywasz, budujesz i eksplorujesz wyspę, próbując przetrwać. Tribals łączy mechanikę znaną z gier takich jak Minecraft, Rust i ARK Survival w tę darmową i łatwą do grania grę o przetrwaniu! Zbuduj własną bazę i udaj się na wyspę sam lub ze znajomymi! Jest tak wiele do zrobienia, od gonienia kurczaków i bycia ściganym przez niedźwiedzie, po budowanie ogromnych baz i wytwarzanie wszelkiego rodzaju narzędzi i broni. Stwórz własną postać i wskocz w dzicz, aby zobaczyć, jak długo zdołasz przetrwać. Eksploruj wyspę, ale uważaj na poziom głodu i pragnienia, zanurz się za bardzo i… cóż, nie chcesz się przekonać! Dzięki mnóstwu różnych przedmiotów do zebrania i jeszcze większej liczby do wytworzenia, nigdy nie zabraknie Ci rzeczy do zrobienia! Zobacz, jak długo ty i twoi przyjaciele możecie przetrwać razem lub przeciwko sobie. W Tribals można grać zarówno solo, jak i z innymi, więc wskocz i dowiedz się, jak chcesz grać! Czy potrafisz podbić wyspę i zostać najlepszym plemieniem? Ruch: WASDSkak: Spacja Główna akcja: Lewy przycisk myszyUżyj mikrofonu: Naciśnij TO Otwórz ekwipunek: TabUżyj czatu tekstowego: EnterBuild menu: Kliknij prawym przyciskiem myszy Tribals.io jest tworzone przez ONRUSH Studio. Sprawdź ich inną grę na Poki: Venge.io! Możesz grać w Tribals.io za darmo na Poki. Możesz zdobywać doświadczenie, tworząc przedmioty. Wejdź do menu Crafting, naciskając Tab. Tak, możesz! Możesz wybierać spośród wielu stylów włosów i brody. Możesz także zmienić rozmiar każdej części ciała, zmienić kolor włosów, brody i skóry, a także dodać tatuaże! Istnieją dwa rodzaje przedmiotów rozsianych po całej wyspie, które możesz podnieść. Może to być zawartość worka poległego gracza pełnego losowych przedmiotów lub rzeczy, które rosną organicznie na wyspie. Biegaj po mapie, aby znaleźć jadalne liście, kukurydzę, kokosy, banany, jagody i wiele więcej! Możesz także polować i oskórować każde napotkane zwierzę. Dostępny jest wybór broni białej, takiej jak topór, kilof, pochodnia itp. Dodatkowo możesz wytwarzać broń dystansową, taką jak łuk czy pistolet. Możesz też po prostu użyć pięści, jeśli czujesz się staroświecko.

