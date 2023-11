SocCar to ekscytująca gra wieloosobowa IO o piłce nożnej i wyścigach samochodowych, w której będziesz grać przeciwko innym graczom, aby zobaczyć, która drużyna jest najlepsza! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałaby piłka nożna, gdyby grały w nią samochody? Cóż, SocCar odpowiada na to pytanie, zapewniając jednocześnie zabawę w wyścigi i piłkę nożną z dodatkową taktyką defensywną polegającą na strzelaniu do wrogów! Dołącz do pokoju lub rozpocznij własny mecz ze znajomymi, aby doświadczyć akcji SocCar na Poki. Sterownica: WASD – Jedź Mysz - Cel Lewy przycisk myszy - Strzelaj Prawy przycisk myszy - Roll Spacja - Skok Zmiana biegów – Turbo O twórcy: SocCar jest tworzony przez Martian Games. Są także twórcami Kart Wars i Westoon.

Strona internetowa: poki.com

