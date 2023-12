Snake vs Worms to gra .io, w której próbujesz stać się największym wężem na arenie dla wielu graczy, jedząc pizzę, hamburgery, czekoladę i wiele innych przekąsek i napojów. Zaczniesz jako mały pełzający wąż i musisz jeść wszystko, co możesz, jednocześnie unikając zjedzenia. Pożrej wszystko, łącznie z resztkami węży innych graczy, aby być największym! Umrzesz, jeśli twoja głowa zderzy się z innym wężem, więc upewnij się, że nigdy nie dotykasz innego węża głową do przodu – zamiast tego staraj się, aby cię uderzył. Aby to zrobić, możesz użyć wzmocnienia, aby szybko przedostać się przed inne węże. Nie zapomnij odwiedzić stron Sklepu lub Koła Szczęścia, gdzie możesz odblokować wiele niesamowitych skórek węży i ​​tła, a nawet stworzyć własne! Jeśli chcesz pominąć etap noworodkowy, możesz skorzystać z opcji „zacznij od czegoś większego”. Czy masz apetyt, aby dostać się na szczyt tabeli liderów w grze Snake vs Worms? Ruch – poruszanie kursorem, WASD lub klawisze strzałek. Przyspieszenie – kliknięcie lewym przyciskiem myszy, spacja lub ShiftSnake vs Worms został stworzony przez CrioDev. Graj w inne ich gry na Poki: Javelin Fighting i Snake.is MLG Edition. Możesz grać w Snake vs Worms za darmo na Poki. W Snake vs Worms możesz grać na swoim komputerze.

